Fca: al Mise firmato accordo di sviluppo

TORINO, 6 DIC - "Sono orgoglioso di avere sottoscritto questo accordo di sviluppo che rappresenta anche un'importante svolta economica e occupazionale dei territori". Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, commentando, in un post su Facebook, la cerimonia di sottoscrizione dell'intesa con Fca, Regione Basilicata, Regione Piemonte e Invitalia. Il ministro ricorda che "si tratta di 136,6 milioni di euro di investimenti per realizzare produzioni innovative negli stabilimenti di Melfi (Potenza), Orbassano (Torino) e Torino entro il 2022. Di questi, il Mise mette a disposizione circa 27 milioni di euro di agevolazioni per l'acquisto di macchinari e impianti con la Transizione 4.0".