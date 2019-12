Borsa: Europa prosegue positiva

MILANO, 6 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'apertura della Cina sul fronte del commercio internazionale. Pechino, infatti, sta lavorando su esenzioni fiscali su parte dei semi di soia e della carne di maiale importati dagli Stati Uniti. I mercati non hanno subito scossosi dopo il dato negativo sulla produzione industriale tedesca, ed ora attendono gli esiti della riunione dell'Opec. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1094 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,4%. In positivo Londra e Madrid (+0,7%), Parigi (+0,4%), Milano (+0,2%) e Francoforte (+0,1%). A Piazza Affari corrono Moncler (+2,1%), con l'interesse di Kering, e Mediaset (+2%), alle prese con la vicenda Vivendi (+0,9%). Tonica anche Unicredit (+1,4%), dopo il piano strategico al 2023. In rosso la Juve (+1,9%) e Banca Generali (+1,1%). Deboli anche Mps (-0,8%), Fca (-0,6%) e Cnh (-0,4%).