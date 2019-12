Borsa: Europa apre in positivo

MILANO, 6 DIC - Borse europee positive in avvio di seduta. Gli investitori attendono i dati sull'occupazione negli Stati Uniti e gli esiti del vertice Opec+. Resta alta l'attenzione per le trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale mentre prosegue la procedura di impeachment contro il presidente statunitense Donald Trump. Sul versante valutario è poco mosso l'euro sul dollaro a 1,1105 a Londra. In rialzo Londra e Madrid (+0,26%), Francoforte (+0,25%) e Parigi (+0,24%).