Mediaset: proposta a Vivendi pace totale

MILANO, 4 DIC - La trattativa tra Mediaset e Vivendi è in stallo, con il Biscione che ha ribadito una delle sue due proposte iniziali: l'eliminazione di tutte le cause da entrambe le parti, con i francesi che entrerebbero in Mfe con l'intera quota di quasi il 30%. Sarebbe la 'pace totale' ma, da quanto si apprende da fonti legali convergenti, Vivendi vorrebbe procedere con la vendita della quota di quasi il 20% di Mediaset ora in mano alla fiduciaria Simon. Intanto l'udienza di venerdì di fronte al Tribunale di Milano si avvicina, con la vicenda che guarda anche ai possibili sviluppi dell'inchiesta penale sulla scalata dei francesi al gruppo italiano: i tempi delle indagini sono scaduti e si attende una decisione che può sfociare in archiviazione o richieste di rinvio a giudizio, senza escludere in questa seconda opzione l'ipotesi di sequestro di azioni. In Borsa il titolo Mediaset sale dell'1% attorno ai 2,7 euro, mentre Mediaset Espana recupera l'1,4% dopo i recenti cali. Debole Vivendi, in calo a Parigi del 2,2%.