Petrolio: sale a 56,4 dollari al barile

ROMA, 4 DIC - Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hours di New York in attesa del meeting dell'Opec+ che a Vienna dovrà decidere su futuri tagli alla produzione: i contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio guadagnano 31 centesimi (+0,6%) a 56,41 dollari al barile. Il Brent è a 61,17 dollari, anche in questo caso in rialzo dello 0,6% (+35 centesimi).