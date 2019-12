Aspi: Tomasi, faremo tutto il necessario

GENOVA, 2 DIC - "Faremo tutto ciò che è necessario fare". Lo ha detto l'ad di Aspi Roberto Tomasi a Genova. Tomasi ha poi aggiunto che sono stati pianificati "117 interventi per un totale di circa 100 milioni di euro". "Abbiamo verificato con la direzione del tronco e con le persone che stanno lavorando tutti i giorni il piano di attività e il suo avanzamento - ha detto ancora Tomasi -. In questi giorni abbiamo attuato un piano di controlli anche con società terze per assicurare la massima sicurezza sulle nostre opere. Parliamo di 1.943 opere, la sola Liguria ne conta 505". "Entro metà dicembre un raggruppamento temporaneo d'impresa, di cui fanno parte alcune aziende di livello internazionale sostituirà progressivamente Spea nelle attività di sorveglianza per Aspi", ha annunciato anche. Con la Ati, formata da Bureau Veritas, Proger, Tecno Piemonte e Tecno Lab, ripartiremo a fare tutte le verifiche sulle opere".