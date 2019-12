Borsa Milano in rialzo,corre Cir +2,6%

MILANO, 2 DIC - La Borsa di Milano apre in terreno positivo con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,16% a quota 23.297 punti. Tra i titoli subito in evidenza le banche e le auto. Finecobank sale dell'1,29%, Fca dello 0,95% ed Exor, in trattativa con Cir (+2,67%) per l'acquisto del controllo di Gedi, dello 0,84 per cento. Sono sospese, in attesa di comunicato, le azioni del gruppo editoriale.