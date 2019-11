Unicredit sotto 32% turca Yapi Kredi

ROMA, 30 NOV - Unicredit diluisce la propria presenza in Turchia e esce dalla joint venture (Koc Finansal Hizmetler, Kfs) che controlla Yapi Kredi. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti scende al 31,93% mentre Koc holding sale al 49,99% (di cui il 40,95% indirettamente tramite Kfs e il 9,04%) della banca turca. Il restante circa 18% delle azioni di Yapi continuerà ad essere quotato alla Borsa di Istanbul. L'impatto dell'operazione sul conto economico Unicredit sarà di 1 miliardo di euro. Per quanto riguarda il Cet1 ratio, l'impatto finale per Unicredit è previsto positivo, "in un intorno di 5 punti base".