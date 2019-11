Borsa: Asia chiude in calo

MILANO, 29 NOV - Borse asiatiche in calo con gli investitori che attendono le mosse della Cina dopo la firma del presidente Donald Trump della legge a favore delle proteste di Hong Kong. I timori sono per eventuali ritorsioni di Pechino sul fronte delle trattative per il commercio internazionale. Chiude in rosso Tokyo (-0,5%) e sui mercati valutari lo yen è stabile sul dollaro a 109,50. In forte calo Hong Kong (-2%) e Seul (-1,4%). In rosso anche Shanghai (-0,6%), Shenzhen (-0,3%) e Mumbai (-0,8%). Sul versante macroeconomico in arrivo il dato finale del terzo trimestre del Pil italiano e francese. Previsti anche gli indici relativi al tasso di disoccupazione e inflazione di Germania, Italia ed Eurozona. Dal Regno Unito atteso il dato sul credito al consumo.