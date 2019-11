Petrolio: in calo a 58 dollari barile

ROMA, 29 NOV - Quotazioni del petrolio in leggero calo sui mercati internazionali. I contratti sul greggio Wti con consegna a gennaio passano di mano a 57,99 dollari al barile, in flessione di 12 centesimi, mentre il Brent è a quota 63,61 dollari, in calo dello 0,4%. Complessivamente nel corso della settimana il greggio americano ha registrato un aumento dello 0,4% che porta a +7% il rialzo del mese di novembre.