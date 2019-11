Borsa: Milano -0,12% in attesa asta Btp

MILANO, 28 NOV - Piazza Affari è debole coi listini europei per le incognite sui negoziati sui dazi Usa-Cina dopo la firma di Donald Trump a una serie di misure a sostegno delle proteste di Hong Kong. In attesa dell'asta dei Btp, l'ultima dell'anno, l'indice Ftse Mib ha ridotto le perdite dell'apertura (-0,12%), sostenuto da Moncler (+1,4%), Nexi (+1,26%), Fineco (+1,08%) e Saipem (+0,85%), quest'ultima grazie a contratti da 750 milioni complessivi in Scozia e Taiwan. La commessa da 100 milioni collegata allo stesso parco eolico che realizzerà Saipem al largo della costa scozzese è accolta con meno entusiasmo da Prysmian (+0,19%). Cede Atlantia (-0,68%) sull'onda di quanto continua a emergere sulla manutenzione dei viadotti di Autostrade per l'Italia e per il clima sempre teso col governo sulle concessioni. Male anche Stm (-0,66%), cui non fanno bene le tensioni Usa-Cina, e Azimut (-0,64%) anche se la peggiore è la Juve (-1,24%). Poco mossa Mediaset (+0,18%) in attesa di vedere se con Vivendi ci sarà accordo.