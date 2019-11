Borsa: Europa migliora, Milano +0,2%

MILANO, 27 NOV - Il voto al Parlamento Europeo di Strasburgo della nuova Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen spinge i listini europei oltre la soglia raggiunta nella prima mattinata. Madrid (+0,5%) è la migliore seguita da Londra e Francoforte (+0,4% entrambe), seguite a loro volta da Milano (+0,2%) e Parigi (+0,15%). In rialzo a 156 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, mentre si mantengono positivi i futures Usa in vista del del Pil trimestrale, degli ordini di beni durevoli, delle richieste di sussidi e del Beige Book della Fed, previsto in serata. Sotto pressione il colosso dei freni ferroviari Knorr-Bremse (-3,25%) dopo conti trimestrali inferiori alle stime degli analisti, mentre i conti spingono Udg Healthcare (+5,3%). Segno meno per Rolls-Royce (-1,5%), a cui Morgan Stanley ha tolto la raccomandazione d'acquisto.