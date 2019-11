Istat: produttività lavoro -0,3% in 2018

ROMA, 26 NOV - Nel 2018 la produttività del lavoro (calcolata come valore aggiunto per ora lavorata) è diminuita dello 0,3%, quella del capitale (misurata come rapporto tra valore aggiunto e input di capitale) è aumentata dello 0,1%, mentre la produttività totale dei fattori (che misura la crescita del valore aggiunto attribuibile al progresso tecnico e ai miglioramenti nella conoscenza e nell'efficienza dei processi produttivi) è diminuita dello 0,2%, rispetto al 2017. Lo rileva l'Istat nel report sulle misure di produttività, indicando che il valore aggiunto dei beni e servizi market è cresciuto, in volume, dell'1%. L'Italia resta così sotto la media europea: nel periodo 2014-2018 la produttività del lavoro è infatti aumentata in misura "modesta" registrando un tasso medio annuo pari a +0,3% ed un ampliamento del divario rispetto all'Ue28 (+1,4%) e all'area euro (+1%). Il ritmo risulta contenuto anche se confrontato con quello registrato in Francia (+1,3%), Germania (+1,1%), Spagna e Regno Unito (rispettivamente +0,7%).