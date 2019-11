Borsa: Milano -0,2%, bene Buzzi ed Stm

MILANO, 26 NOV - Piazza Affari gira in negativo (Ftse Mib -0,22%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 153 punti. In rialzo Buzzi (+1,29%) in vista di maggiori consumi di cemento dopo i danni delle alluvioni, tra cui il crollo del viadotto sulla A6, per il quale il gruppo Gavio prevede un ripristino in "3/4 mesi", con conseguente rialzo delle controllate Astm (+4,25%) e Sias (+3,93%), che rimbalzano dopo il calo della vigilia. Acquisti su Stm (+1,17%) dopo un report di Bloomberg Intelligence sul settore. Resiste Tenaris (+0,65%),legata all'evoluzione dei negoziati sui dazi mentre azzera quasi il rialzo Ubi (+0,15%) e Unicredit (-0,15%) gira in negativo. Prese di beneficio per Prysmian (-1,15%), giù Italgas (-1%), Hera (-0,8%) Enel (-0,5%) dopo il piano industriale ed Intesa (-0,7%). Il lieve rialzo del greggio (Wti +0,3%) non smuove Eni (-0,54%) e Saipem (-0,4%). Debole invece Astaldi (-3%), sofferente già nella vigilia per le dimissioni di due commissari indagati, brillante Fos (+3%) al debutto su Aim.