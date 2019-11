Borsa: Europa fiacca, Milano invariata

MILANO, 26 NOV - Borse europee fiacche, in linea con i futures Usa contrastati. E' previsto oggi un peggioramento della bilancia commerciale americana di ottobre, con un saldo negativo di 71 miliardi di dollari, e dell'indice manifatturiero della Fed di Richmond, stimato in calo da 8 a 5 punti. Gli occhi sono puntati al Beige Book della Fed, previsto per domani, dopo che il presidente Jerome Powell, intervenuto a Rhode Island, ha detto che "difficilmente" i tassi Usa saranno alzati nel breve periodo. Londra e Milano sono in parità, Parigi e Francoforte cedono lo 0,15% e Madrid lo 0,3%. Sotto pressione l'inglese Compass (-5%), attiva nei servizi di ristorazione, dopo i preliminari del 2019 e stime del 2020 in linea con le attese, mentre Edf (-2,44%) sconta il protrarsi del fermo dei alcuni reattori nucleari per il sisma che lo scorso 11 novembre ha colpito il sud della Francia. Sale ancora Lvmh (+0,48%) dopo l'acquisto di Tiffany, contrastate Fca (+0,1%) e Peugeot (-0,67%), al lavoro sul protocollo d'intesa per la fusione.