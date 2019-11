Borsa: Milano in rialzo, in calo Astm

MILANO, 25 NOV - La Borsa di Milano (+0,8%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Nel Vecchio continente c'è ottimismo sulle trattative Usa-Cina sul commercio internazionale. Si guarda in modo positivo anche all'andamento dell'economia tedesca, dopo il dato sulla fiducia delle imprese. Resta l'attesa per le prossime mosse delle banche centrali. In lieve calo lo spread tra Btp e Bund a 151 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,16%. A Piazza Affari soffrono tutte le concessionarie autostradali. In particolare Astm (-2,6%), dopo il crollo di un viadotto sulla A6 Torino-Savona, e Sias (-1,6%). In rosso anche Atlantia (-1,3%) e Autostrade Meridionali (-0,94%). Debole Leonardo (-0,7%) e Generali (-0,6%) mentre è piatta Tim. Rally per Prysmian (+4,9%), che ha completato l'intervento sull'elettrodotto Western Link. Bene anche Unicredit (+2,9%), che ha confermato di lavorare al dossier Yapi Kredi (-2,8%) in Turchia. In positivo anche Moncler (+2,4%) e Fineco (+2,3%).