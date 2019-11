Domani Forum ANSA con ad Eni Descalzi

ROMA, 25 NOV - La grande sfida climatica, la necessità di conciliare sostenibilità e sviluppo, l'impatto economico delle tensioni geopolitiche internazionali e l'andamento del commercio globale alla luce delle tensioni sui dazi tra Usa e Cina. Sono alcuni dei grandi temi su cui si concentrerà la discussione con l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, nel corso del Forum ANSA, in programma domani alle 11.00. Descalzi, alla guida di Eni da quasi 6 anni, si soffermerà anche sulla situazione in Libia e sui conti del gruppo, alle prese con i grandi cambiamenti del mercato energetico. Il Forum, a cui parteciperà dal direttore Luigi Contu, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di ANSA e su Ansa.it.