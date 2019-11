Eataly: Ernestomeda a Toronto

MILANO, 25 NOV - Ernestomeda riconferma la sua partnership con Eataly, in occasione dell'apertura al pubblico del primo punto vendita dell'insegna di Oscar Farinetti in Canada a Toronto. All'interno del Manulife Centre che lo ospita è stata disposta un'aula didattica al cui interno è presente il modello Icon ideato da Giuseppe Bavuso per il marchio marchigiano. "Siamo entusiasti del successo che Eataly continua a riscuotere in tutto il mondo e ci rende orgogliosi poter essere partner dell'insegna di Oscar Farinetti anche in questa occasione - afferma Alberto Scavolini, AD Ernestomeda - Lo scopo comune della nostra collaborazione è portare l'eccellenza italiana nel mondo: l'apertura oltreoceano di Eataly Toronto rappresenta un nuovo importante passo in questa direzione".