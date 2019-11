Borsa: Europa sale, Milano +0,8%

MILANO, 25 NOV - Borse europee positive sulla scia dell'entusiasmo in Asia per la vittoria dei democratici alle elezioni di Hong Kong e dopo il rialzo in linea con le stime degli indici Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania. E' atteso inoltre l'intervento a Francoforte di Yves Mersch, membro dell'esecutivo della Bce. Milano (Ftse Mib +0,8%) è prima davanti a Madrid (+0,7%), Londra (+0,6%), Parigi (+0,53%) e Francoforte (+0,45%). Positivi i futures Usa in attesa degli indici Fed di Chicago (attività economica nazionale) e di Dallas (attività manifatturiera). Previsto domani il discorso del presidente della Fed Jerome Powell a Rhode Island e tra due giorni il Beige Book sull'economia Usa. L'acquisizione dell'americana Tiffany spinge Lvmh (+2,03%) a Parigi, ma salgono anche Cie (+1,99%), Burberry (+2,61%) e Persimmon (+1,63%). In campo automobilistico bene Daimler (+1,42%), Ferrari (+1,41%) ed Fca (+1,17%). Sprint di Unicredit (+1,99%) che ha confermato di lavorare al dossier Yapi Kredi (-1,59%) in Turchia.