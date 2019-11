Borsa: Asia in luce, Tokyo +0,78%

MILANO, 25 NOV - Borse asiatiche positive dopo il voto a Hong Kong che ha visto prevalere il Fronte Democratico con quasi il 90% dei seggi alle elezioni distrettuali dell'ex-colonia britannica. Tokyo ha guadagnato lo 0,78%, Shanghai lo 0,72%, Seul l'1,02% e Sidney lo 0,32%. Fiacca Taiwan (-0,05%), positive Hong Kong (+1,55%) e Mumbai (+0,91%) ancora in fase di contrattazioni. In rialzo i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa dell'indice della fiducia delle imprese in Germania (Ifo) e dell'intervento a Francoforte di Yves Mersch, membro dell'esecutivo della Bce, mentre giovedì 28 sarà la volta del collega Benoit Coeuré. Dagli Usa sono in arrivo gli indici della Fed di Chicago (attività economica nazionale) e di Dallas (attività manifatturiera). Atteso per domani il discorso del presidente della Fed Jerome Powell a Rhode Island e tra due giorni il Beige Book sullo stato dell'economia Usa.