Prysmian: consegnato Western Link

MILANO, 23 NOV - Il collegamento Western Link, al centro di diverse criticità in questi anni, è stato preso in consegna dal cliente, la National Grid Electricity Transmission e ScottishPower Transmission. Lo rende noto il gruppo Prysmian. Il Western Link è un progetto di collegamento ad alta tensione in corrente continua - ricorda un comunicato di Prysmian - tra la Scozia, l'Inghilterra e il Galles e che raggiunge la tensione record di 600 kV, la classe più elevata, per un cavo isolato. L'intero progetto 'chiavi in mano' è stato eseguito in consorzio tra Prysmian, responsabile della progettazione, produzione, installazione e collaudo dei cavi, e Siemens, responsabile delle stazioni di conversione Hvdc.