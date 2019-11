Borsa: Europa positiva dopo Pil Germania

MILANO, 22 NOV - Borse europee in rialzo dopo il dato definito del Pil del terzo trimestre della Germania, in crescita dello 0,1%, e con i dati dell'indice Markit Pmi manifattura e servizi. In un clima di ottimismo sull'esito dei negoziati tra Usa e Cina sul commercio internazionale, i listini del Vecchio continente guardano a Wall Street dove i futures sono in positivo. Stabile l'euro sul dollaro a 1,1062 a Londra. In Europa si mette in mostra Londra (+1,2%). Bene anche Madrid (+0,5%), Parigi (+0,3%), Francoforte (+0,2%) e Milano (+0,3%). A Piazza Affari procedono in stabile rialzo Tenaris (+2,4%) e Diasorin (+2,3%). Corre Mediaset (+2%), dopo che il cda ha convocato l'assemblea straordinaria per il 10 gennaio ed in attesa dell'udienza in tribunale sui ricorsi presentati da Vivendi (+0,4%). Andamento negativo per l'As Roma (-4%) e Bper (-2,6%).