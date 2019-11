Borsa: Europa in rialzo dopo Lagarde

MILANO, 22 NOV - Borse europee in rialzo dopo il discorso del presidente della Bce Christine Lagarde. I mercati hanno accolto di buon grado le parole sull'Europa e la politica monetaria. Tra gli investitori c'è anche un clima di ottimismo dell'esito dei negoziati tra Usa e Cina per il commercio internazionale. L'euro in lieve rialzo sul dollaro a 1,1068 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Bene Londra (+0,8%), Madrid (+0,4%), Parigi e Francoforte (+0,1%). I listini del vecchio continente sono sostenuti dal comparto dell'energia (+0,8%), con il prezzo del petrolio in calo. Avanzano anche le Tlc (+0,5%) e le banche (+0,4%). In positivo le auto (+0,4%) con Porsche e Renault (+0,2%), Peugeot (+0,1%) e Daimler (+1%).