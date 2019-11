Borsa: Milano avanza con Mediaset

MILANO, 22 NOV - La Borsa di Milano prosegue in territorio positivo spinta dalle banche e dal comparto dell'energia. Corre Mediaset (+2,2%) nel giorno del cda e dell'udienza sui ricorsi di Vivendi. In lieve rialzo lo spread tra Btp e Bund a 153 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,2%. Tra le banche si mette in mostra Fineco (+2,3%). Bene anche Ubi (+1,9%) e Unicredit (+0,5%). Marciano in stabile rialzo Tenaris (+2%), Saipem (+1%) ed Eni (+0,7%). In positivo Cnh (+1,4%) e Tim (+0,7%) mentre è piatta Fca (+0,09%). Scivola As Roma (-3,1%), dopo il rally delle ultime due sedute con le indiscrezioni sul magnate americano Dan Friedkin. Seduta in rosso anche Bper (-1,7%), Generali (-0,4%) ed Enel (-0,2%).