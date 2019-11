Borsa: Asia contrastata, attesa su dazi

MILANO, 22 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con gli investitori che attendono sviluppi dalle trattative tra Usa e Cina per il commercio internazionale. I listini sono stati spinti dagli acquisti sul settore della tecnologia, dopo l'estensione delle attività di Huawei con i produttori giapponesi. In positivo Tokyo che archivia la seduta in rialzo dello 0,32%. Sul mercato valutario lo yen si rafforza a un livello di 108,60 sul dollaro, e a 120,20 con l'euro. A mercati ancora aperti Hong Kong avanza dello 0,2% e Seul (+0,3%). In rosso la Cina con Shanghai (-0,6%) e Shenzhen (-1,4%). In calo anche Mumbai (-0,6%). Sul versante macroeconomico attesi i discorsi del presidente della Bce Christine Lagarde e del presidente della Bundesbank Jens Weidmann. In arrivo anche il dato sul Pil del terzo trimestre della Germania. Previsti anche gli indici Markit Pmi manifatturiero e servizi dell'Eurozona, Francia, Germania e Usa.