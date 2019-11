Moody's taglia outlook banche tedesche

MILANO, 21 NOV - La politica di tassi negativi della Bce rischia di far male alle banche tedesche. L'agenzia Moody's ha cambiato da stabile a negativo l'outlook sul sistema bancario di Berlino aspettandosi che "la redditività e il complessivo merito di credito degli istituti si indebolisca in un contesto di bassi tassi di interesse" nei prossimi 12-18 mesi. "La debole redditività delle banche tedesche si ridurrà ulteriormente in quanto il margine di interesse diminuirà" dice Moody's. "Le banche commerciali tradizionali e in particolare le istituzioni che si finanziano con i depositi faticheranno a guadagnare sui loro costi nel contesto di tassi bassi, anche se le rettifiche sui crediti sono particolarmente basse". Le piccole banche che si finanziano con i depositi, aggiunge Moody's, "saranno le più colpite". Il sistema finanziario tedesco è stato tra i più critici nei confronti della politica di tassi negativi della Bce, contro cui hanno alzato la voce colossi del calibro di Deutsche Bank, Allianz e Commerzbank.