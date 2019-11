Borsa: Milano in rialzo con As Roma

MILANO, 20 NOV - La Borsa di Milano (+0,1%) si lascia alle spalle i listini europei e chiude in lieve rialzo. In calo lo spread tra Btp e Bund a 154 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,2%. A sostenere Piazza Affari è una parte delle banche e Nexi (+4,9%), quest'ultima dopo la notizia di contatti con Intesa Sanpaolo (-0,1%). Vola As Roma (+16%), con l'ipotesi di un socio americano che potrebbe entrare nel capitale della società. Tra le banche in rialzo Ubi (+1,8%), Bper (+1,3%) e Fineco (+1,2%). In calo Banco Bpm (-0,9%), Unicredit e Mps (-0,1%). Corrono anche Recordati (+2,9%), Tim (+2,4%). In positivo il settore dell'energia, con il prezzo del petrolio in rialzo, dove si mettono in mostra Saipem (+1,2%), Tenaris (+1,6%) ed Eni (+0,3%). Fuori dal listino principale performance positiva per Ucapital24 (+16,6%), il giorno dopo il debutto in Borsa. Seduta in rosso per Atlantia (-2,2%), dopo il ritrovamento di un report del 2014 sul ponte Morandi. Male Fca (-1,1%) e Leonardo (-0,8%).