Borsa: Europa chiude in calo

MILANO, 20 NOV - Le Borse europee chiudono la seduta in calo con gli investitori che attendono le prossime mosse di Donald Trump sulle trattative con la Cina per il commercio internazionale. Attesa per i verbali della Fed in arrivo in serata e per il voto del Senato Usa sui diritti umani a Hong Kong, che potrebbe minare le trattative sui dazi. Nel Regno Unito, intanto, si scalda la campagna elettorale per il voto di dicembre. Tra i listini del Vecchio continente, Londra (-0,84%) è la peggiore. In calo anche Francoforte (-0,48%), Madrid (-0,37%) e Parigi (-0,25%).