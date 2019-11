Bettoni, Inail ha bisogno di personale

MILANO, 20 NOV - Il presidente dell'Inail, Franco Bettoni, ha partecipato a Milano al convegno sulle opportunità e i rischi dello sviluppo tecnologico. A margine dell'iniziativa, Bettoni ha ricordato che l'Inail ha "bisogno di personale". Gli avvicendamenti per "pensione, il blocco delle assunzioni - ha aggiunto - ed altri fattori hanno creato una problematica che stiamo cercando di risolvere insieme alla direzione generale e agli organi competenti. Siamo fortemente impegnati per fare in modo che nei prossimi mesi si possa ampliare la pianta organica". Sulle priorità su cui lavorare, Bettoni ha affermato che bisogna mettere al "centro dell'attività la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Serve combattere il caporalato e il lavoro nero e stare vicino alle famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro". Sul tema degli incidenti sul lavoro ha aggiunto che sono un "dramma che dobbiamo combattere ogni giorno. Il bilancio è sempre preoccupante e tragico. Anche un solo morto sul lavoro deve farci indignare".