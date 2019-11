Da Maire Tecnimont 50mln su innovazione

MILANO, 19 NOV - Maire Tecnimont "negli ultimi cinque anni ha investito più di 50 milioni di euro nell'innovazione" ed "entro il 2021 effettuerà significativi investimenti per spingere la trasformazione digitale”, con l'obiettivo di avere un ritorno, per ogni iniziativa, “in 12-24 mesi”. Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Pierroberto Folgiero, in occasione di "Beyond digital", l’incontro organizzato dal gruppo con l'obiettivo di "andare oltre la retorica sulla digitalizzazione" e lanciare la propria visione di trasformazione digitale fondata sulle persone e sulla filiera. "Spesso si abusa della parola digitalizzazione senza contenuti. Noi essendo un'azienda di ingegneria, quindi pragmatica, vogliamo avere lo stesso approccio pragmatico", ha spiegato il presidente e fondatore di Maire Tecnimont, Fabrizio Di Amato, aggiungendo che "per Maire Tecnimont digitalizzazione e transizione energetica sono due grandi opportunità da cogliere in maniera complementare".