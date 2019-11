Poste, sostenibilità parte integrante

ROMA, 19 NOV - "Se non mettiamo accanto alla performance finanziaria anche un percorso sostenibile sarà difficile per la nostra azienda poter replicare in futuro una crescita finanziaria così significativa", sottolinea l'Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, sottolineando risultati e riconoscimenti già ottenuti e gli "obiettivi concreti" che l'azienda vuole ora raggiungere sul fronte della sostenibilità e nell'ambito del piano industriale Deliver 2020. Un percorso che l'azienda vuole condividere con tutti gli stakeholder: "Scrivere insieme la strategia di sostenibilità 2020. E' a loro che Matteo Del Fante si rivolge direttamente: sono più di 400 riuniti oggi a Roma da Poste per la terza edizione del 'forum multistakeholder'.