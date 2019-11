Leonardo sponsor padiglione Italia Expo

DUBAI, 19 NOV - Innovazione e sostenibilità saranno temi chiave dell'Expo 2020 Dubai. La loro realizzazione nell'industria aerospaziale sarà alla base della sponsorizzazione del Padiglione Italia da parte di Leonardo che nei sei mesi dell'Esposizione Universale permetterà ai visitatori di aumentare la conoscenza di questi temi. Oggi il commissario generale per l'Italia ad Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, e l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, hanno presentato la sponsorizzazione del Padiglione da parte dell'azienda durante una conferenza stampa a margine del Dubai Airshow 2019. "Sono lieto che Leonardo abbia deciso di collaborare con l'Italia ad Expo 2020 Dubai dato che le ricadute dell'Aerospace and Space Economy, nella quale Leonardo svolge un ruolo da protagonista e ha una posizione competitiva a livello internazionale, sono parte integrante del nostro progetto che si basa su sostenibilità, wellness e sicurezza per tutti", ha affermato Glisenti.