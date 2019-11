Borsa: Asia positiva, corre Hong Kong

MILANO, 18 NOV - Aprono la settimana all'insegna dei rialzi le borse asiatiche dove prevale un clima di attesa positiva per gli sviluppi dei negoziati Usa-Cina. Tokyo guadagna lo 0,49% e corre Hong Kong (+1,25% a mercati ancora aperti) malgrado i continui scontri in città mentre l'Alta Corte locale ha definito incostituzionale l'attuale bando delle maschere usate dai protestanti. Bene intonati anche i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen rispettivamente in aumento dello 0,55 e dello 0,67% mentre lo yuan si indebolisce dopo che la Banca della Cina ha abbassato i costi del credito sui prestiti a breve termine per la prima volta dal 2015 e iniettato 26 miliardi di dollari nel sistema finanziario. Resta indietro Seul (-0,07%).