Al via manifestazione pensionati

ROMA, 16 NOV - Al via, al Circo Massimo a Roma, la manifestazione nazionale indetta dai sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil con lo slogan "Invisibili no! Siamo sedici milioni". Il numero dei pensionati e delle pensionate in Italia. Slogan che campeggia sui volantini e sul palco. Al centro dell'iniziativa, che segue quella del primo giugno scorso in piazza San Giovanni, la rivalutazione delle pensioni, l'allargamento della 14esima, la riduzione delle tasse all'insegna di un fisco più equo, la sanità ed una legge sulla non autosufficienza. I sindacati parlano di una manovra "insufficiente che non dà risposte ai pensionati". Anzi, che si è rivelata "una beffa", è la posizione che rimarcano, vista la mini-rivalutazione da "nemmeno 50 centesimi al mese" inserita in legge di Bilancio. Risposte che, quindi, chiedono al governo. Nel corso della mattinata interverranno dal palco i segretari generali di Spi, Fnp, Uilp, Ivan Pedretti, Gigi Bonfanti e Carmelo Barbagallo (facente funzioni).