Tim: certificata Rina per anticorruzione

MILANO, 15 NOV - Tim è la prima azienda di servizi di telecomunicazione del Dow Jones Sustainability Index Europe 2019 a conseguire la certificazione per i sistemi di gestione anticorruzione, rilasciata dal Rina ente accreditato per questo schema. Il riconoscimento è stato consegnato dal ceo del Rina Ugo Salerno al presidente del gruppo telefonico Sergio Rossi. "Tolleranza zero" verso i comportamenti non allineati, spiega in una nota Tim che riconosce come valori di sostenibilità e responsabilità sociale la legalità e la trasparenza. "Il risultato raggiunto dimostra la determinazione di Tim nel contrastare il fenomeno corruttivo nell'ambito delle proprie attività e relazioni di affari" spiega una nota.