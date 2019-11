Borsa: Europa sale, Milano +0,4%

MILANO, 15 NOV - Prosegue il rialzo delle principali borse europee sulla scia dell'andamento degli indici Usa. Madrid (+0,75%) è la migliore seguita da Parigi (+0,5%), Milano (+0,4%) e Francoforte (+0,2%), mentre Londra (-0,15%) naviga in acque negative, alle prese con l'interminabile vicenda della Brexit. Al di sotto delle stime l'indice manifatturiero dello Stato di New York, la produzione industriale e manifatturiera nazionale e l'utilizzo degli impianti, mentre le vendite al dettaglio di ottobre sono andate un po' meglio del previsto. Sotto i riflettori la norvegese Subsea7 (+2,65%), indicata come possibile sposa di Saipem (+1,52%), che però non commenta le voci. Bene i tecnologici Asm (+2,71%), Asml (+1,74%) ed Stm (+1,38%). Sale Bmw (+1,36%) contattata, secondo indiscrezioni, dal colosso indiano Tata per una possibile alleanza con la controllata Jaguar-Land Rover. Più caute Peugeot (+0,51%) ed Fca (-0,12%) che, secondo gli analisti di Ufp, potrebbero incontrare ostacoli di natura politica nella fusione.