Petrolio sale a 57,5 dollari a barile

ROMA, 14 NOV - Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hours di New York dopo la contrazione delle scorte Usa e le indiscrezioni su possibili tagli della produzione da parte dei Paesi non Opec. I contratti sul greggio Wti con scadenza a dicembre guadagnano lo 0,7% portandosi a 57,53 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,6% a 62,75 dollari.