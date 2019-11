Borsa: Wall Street apre negativa

NEW YORK, 13 NOV - Apertura in territorio negativo per Wall Street in attesa del presidente della Fed Jerome Powell e delle prima audizioni pubbliche per l'impeachment di Donald Trump. Il Dow Jones perde lo 0,33% a 27.596,55 punti, il Nasdaq cede lo 0,38% a 8.454,07 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,35% a 3.081,93 punti.