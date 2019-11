Bonomi,per Ilva no uso risparmio postale

MILANO, 13 NOV - "Il risparmio postale non va utilizzato per salvare l'Ilva. Ci vuole un manager del settore, non chi gestisce il risparmio postale". Così il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, interviene nel dibattito sulla nazionalizzazione, attraverso Cdp, del gruppo siderurgico dopo il passo indietro di Arcelor Mittal. "Nell'acciaio pubblico abbiamo già buttato via 15.000 miliardi", ha sottolineato, riferendosi all'esperienza di Italsider, a margine di un Libro Bianco sull'energia.