Borsa: Europa frena, Milano -0,4%

MILANO, 13 NOV - Procedono con il freno tirato le principali borse europee, da Madrid (-0,7%), dopo l'intesa tra il Psoe e Podemos per il nuovo governo, a Londra e Milano (-0,4%). Più caute Parigi (-0,1%) e Francoforte (-0,2%). Negativi i futures Usa in attesa della produzione industriale a settembre nell'Ue, delle richieste di mutui americani e, soprattutto, dell'audizione del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso degli Stati Uniti. Le vendite si concentrano sui bancari spagnoli Bankia (-4,14%), Sabadell (-3,18%), Bankinter (-2,58%) e Santander (-2,36%), dato che la nuova coalizione di Governo parte con meno seggi rispetto al precedente tentativo fallito, che ha portato a nuove elezioni. Lo spread tra Btp e Bund in rialzo oltre 149 punti frena a Milano Unicredit (-1,1%), Banco Bpm (-1%) e Intesa (-0,67%). Il calo del greggio penalizza Tullow (-18%), che ha tagliato le stime sulla produzione, e Saipem (-1,17%). Sul fronte metallurgico cedono invece ArcelorMittal (-1,5%), Rio Tinto (-1%) e Glencore (-1,45%).