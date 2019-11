Borsa: Asia frena, Hong Kong -2%

MILANO, 13 NOV - Borse Asia in frenata a partire da Hong Kong (-2,05%), ancora aperta, inchiodata dall'evolvere delle tensioni a seguito degli scontri violenti tra dimostranti e polizia di lunedì scorso. Oggi nell'ex-colonia britannica sono a rischio i trasporti e per domani è annunciata la chiusura delle scuole. Segno meno per Tokyo (-0,85%), Shanghai (-0,33%), Taiwan (-0,46%), Seul (-0,86%) e Sidney (-0,81%), stabile invece Mumbai, ancora aperta. Sui listini pesano l'ulteriore calo delle quotazioni del greggio (Wti -0,37%) e i prezzi di rame e alluminio ancora in frenata, a differenza del ferro e dell'acciaio (+1% entrambi). In rialzo il dollaro sullo yuan cinese e sull'euro, ma non sullo yen, con ripercussioni per i grandi esportatori come Honda (-0,6%) e Panasonic (-0,44%). Negativi i futures sull'Europa in attesa della produzione industriale europea in settembre e su Wall Street, dove sono in arrivo le richieste di mutui e soprattutto l'audizione del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso Usa.