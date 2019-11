Invimit mette sul mercato 144 immobili

ROMA, 12 NOV - Invimit, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia, ha messo in vendita in 15 diverse città italiane 144 unità immobiliari e 13 asset da cielo a terra, per un valore di partenza di 93 milioni di euro. Dopo una prima selezione di immobili messi in vendita a luglio, "che ha suscitato molto interesse sul mercato, prosegue così a pieno ritmo l'attività di Invimit", si legge in una nota della società, in cui si precisa che il sito web ha registrato da luglio 2019, data di partenza delle attività di vendita con le nuove modalità, oltre 150.000 accessi a fronte dei circa 10.000 circa dello stesso periodo anno precedente. Il nuovo elenco di immobili pubblici è accessibile sulla sezione Vetrina immobili del sito www.invimit.it e sul sito www.immobiliare.it, selezionando il territorio di interesse. Le città ad oggi coinvolte nella vendita sono Roma, Milano, Sabaudia, Firenze, Pisa, Bologna, Trieste, Tarvisio, Perugia, Como, Padova, Terni, Vercelli, Lecce, Livorno.