Pirelli:P Zero World apre a Melbourne

MILANO, 11 NOV - L'atelier delle gomme Pirelli, "P Zero World", arriva in Australia a Melbourne. E' il quinto flagship store della P lunga che completa così il giro del mondo, dopo le aperture a Los Angeles, Monaco di Baviera, Montecarlo e Dubai (inizio 2019). L'obiettivo è di aprire "altri cinque store nel mondo per arrivare a un totale di dieci - spiega il responsabile prestige e motorsport di Pirelli, Giovanni Tronchetti Provera -. Stiamo lavorando negli Stati Uniti e in Cina per trovare l'apertura migliore per l'anno prossimo". Il concetto di P Zero World è stato spesso sintetizzato come "la boutique del pneumatico", un negozio dove si possono trovare i prodotti più esclusivi, oltre a servizi dedicati al mondo delle auto sportive e di lusso. "Rappresentano l'apice della nostra strategia retail e l'apertura di Melbourne è importante perché ci permette di essere in un mercato dove il parco auto prestige conta oltre 50 mila vetture circolanti e nel 2019 sono state registrate 5 mila nuove sportive di altissimo segmento".