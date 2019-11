Gubitosi,a Torino data center Tim-Google

TORINO, 11 NOV - "La joint venture di Tim con Google farà a Torino il primo investimento su un data center". Lo ha annunciato l'ad di Tim Luigi Gubitosi, in occasione del lancio a Torino della prima rete live 5G Edge Cloud d'Europa con droni connessi. Accanto a lui la sindaca Chiara Appendino. "Ci piace pensare che sarà una cosa che faremo velocemente insieme", ha aggiunto Gubitosi. "Il nostro obiettivo è avere un data center tra i più avanzati d'Europa. È un settore che sta crescendo molto velocemente, del 20% l'anno in Italia", ha spiegato Gubitosi. "Non posso ancora quantificare l'investimento, sarà un impegno molto importante. Faremo molto velocemente", ha detto l'ad di Tim che non ha indicato il luogo in cui sarà ma si è limitato a spiegare che potrebbe essere un'area industriale dismessa della città. "Quella tra Tim e Comune è una forte partnership che fa ogni volta un passo avanti. Ci impegniamo a lavorare perché l'investimento Tim venga realizzato in fretta", ha detto la sindaca Chiara Appendino.