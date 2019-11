Casa: Sidief, affitti 2019 a 10,5 mld

ROMA, 11 NOV - La casa in affitto torna nei desideri degli italiani, soprattutto dei giovani e degli immigrati oppure di chi è in cerca di quella 'taxi', ossia da usare per brevi periodi. Nel 2019 "sono stati registrati 1,35 milioni di contratti di locazione per un valore complessivo di 10,5 miliardi di euro". Questi i dati dell'Agenzia delle Entrate elaborati da Sidief, la società che gestisce il patrimonio immobiliare della Banca d'Italia, e illustrati durante il convegno 'Investire nella locazione limiti e opportunità'. Di questi contratti d'affitto, "il 57,8% è rappresentato da locazioni brevi", ossia non superiori a 30 giorni, fa notare lo studio di Sidief che stima in 2,65 milioni di persone "la domanda di case realizzate per la locazione, sul modello europeo, dove esistono grandi investitori con patrimoni residenziali progettati e gestiti in modo industriale".