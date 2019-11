Borsa: Europa poco mossa, Milano -0,3%

MILANO, 11 NOV - Borse europee poco mosse all'indomani del voto in Spagna, da cui non è sortita nessuna maggioranza certa di governo. Londra (-0,45%), alle prese con la Brexit, è la peggiore, preceduta di poco da Milano (-0,3%), che sconta il rialzo dello spread oltre quota 148 punti. I mercati guardano con preoccupazione ai problemi del Governo legati all'addio da Taranto annunciato da Arcelor Mittal. In calo Madrid (-0,24%), poco mosse Francoforte (-0,07%) e Parigi (+0,08%). Il calo delle quotazioni di alluminio (-0,3%), rame (-0,8%), ferro (-2,2%) e acciaio (-1,3%) pesa sul settore delle materie prime, da Glencore (-2,2%) ad Anglo American (-2,2%) e Bhp (-1,8%), mentre Arcelor Mittal lascia sul campo lo 0,6%. Segno meno per i bancari Hsbc (-1,7%), Deutsche Bank e Ubi Banca (-1,1% entrambe) e Credit Agricole (-0,5%). Negativi i futures Usa in vista dell'audizione del presidente della Fed Jerome Powell in parlamento mercoledì prossimo. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 148,4 punti.