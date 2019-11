Borsa: Europa apre debole, Parigi -0,34%

MILANO, 11 NOV - Apertura negativa per le principali borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,27% a 5.873 punti e Madrid lo 0,57% a 9.393 punti, dopo elezioni politiche da cui non è sortita nessuna maggioranza certa. Segno meno anche per Francoforte (-0,44% a 13.170 punti) e Londra (-0,43% a 7.326 punti).