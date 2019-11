Spread Btp Bund in rialzo a 146 punti

ROMA, 11 NOV - Spread tra Btp e Bund in leggero rialzo in avvio di settimana a 146 punti contro i 145 segnati in chiusura di giornata venerdì quando il differenziale aveva raggiunto i 150 punti con un forte aumento del rendimento fino all'1,26%. Il rendimento del titolo decennale italiano stamani è pari all' 1,18%.