Visco,tra 2020-30 attesi 230mln migranti

CAGLIARI, 8 NOV - "Tra il 2020 e il 2030 il flusso di nuovi migranti potrebbe raggiungere la cifra record di circa 230 milioni di persone, quasi quanto la loro attuale consistenza. In Europa, tuttavia, gli arrivi previsti non basterebbero più a impedire una sensibile diminuzione del numero di persone in età attiva". È il quadro tracciato dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sul futuro di popolazione e migranti nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 all'Università di Cagliari. "Nei prossimi 25 anni - ha spiegato Visco - il numero di persone di età compresa tra 20 e 64 anni scenderà di quasi 30 milioni in Europa, 6 dei quali in Italia. La stessa classe di età aumenterà fortemente, invece, in Africa e in Asia, rispettivamente di circa 570 e 290 milioni nelle previsioni delle Nazioni Unite: le risultanti pressioni migratorie saranno fortissime".