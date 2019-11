Borsa Tokyo, apertura in rialzo (+0,82%)

TOKYO, 8 NOV - Riappare l'ottimismo degli investitori per un accordo imminente sul commercio internazionale nelle trattative in corso tra Cina e Stati Uniti: la Borsa di Tokyo apre in positivo nell'ultima seduta della settimana, sulla scia del record fatto segnare ieri sera a Wall Street. L'indice Nikkei evidenzia un progresso dello 0,82%, a quota 23.520,79, aggiungendo 190 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi sul dollaro a 109,20, e a 120,70 sull'euro.